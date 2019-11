In Argentinien sind zwei katholische Priester wegen sexuellen Missbrauchs tauber Kinder verurteilt worden.

Ein Gericht in Mendoza verhängte eine Haftstrafe von 45 Jahren gegen einen der Männer, der andere muss laut Urteil 42 Jahre lang ins Gefängnis. Beiden wird der zum Teil schwere Missbrauch von rund 25 Kindern zur Last gelegt. Zwei weitere Prozesse mit rund 15 Angeklagten stehen noch aus.



Die Vorfälle ereigneten sich in einer speziellen Einrichtung für gehörlose und schwerhörige Kinder. Das Institut wurde vor drei Jahren geschlossen, nachdem die Übergriffe bekannt geworden waren.