Der argentinische Präsident Macri will die Wirtschaftskrise in seinem Land mit neuen Steuern und Sparmaßnahmen in den Griff bekommen.

In einer Fernsehansprache sagte der konservative Politiker, zur Sanierung müsse der Staat weniger ausgeben als er einnehme. Geplant sind unter anderem die Einführung einer Steuer auf Exporte sowie eine Halbierung des Kabinetts. Für Bedürftige sollen Hilfen eingeführt werden, um ein Abgleiten in die Armut zu verhindern. Zugleich bestätigte Macri, dass es neue Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds gebe. Der IWF hat Argentinien im Juni bereits Kredite in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar zugesagt.



In Argentinien hat die Landeswährung Peso in den vergangenen fünf Jahren 70 Prozent ihres Wertes verloren. Die Inflation liegt bei 30 Prozent.