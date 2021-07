In Argentinien hat die Zahl der Todesfälle, die mit einer Corona-Infektion in Verbindung gebracht werden, die Marke von 100.000 überschritten.

Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Buenos Aires hervor. Demnach haben sich bisher mehr als 4,7 Millionen Menschen in dem südamerikanischen Land mit dem Virus infiziert. Argentinien gehört zu den Ländern mit der höchsten Zahl an Corona-Todesopfern je eine Million Einwohner. Die Regierung von Präsident Fernández ordnete eine fünftägige Staatstrauer an.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.