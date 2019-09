Das südamerikanische Land Argentinien leidet zunehmend unter einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise.

Wie die Statistikbehörde in Buenos Aires mitteilte, leben inzwischen mehr als 35 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Letztes Jahr waren es noch acht Prozentpunkte weniger. Die Landeswährung Peso wurde zuletzt stark abgewertet und die Inflationsrate liegt bei mehr als 50 Prozent.



Am 27. Oktober wird in Argentinien ein neuer Präsident gewählt. Dabei könnte Staatschef Macri sein Amt an den Oppositionskandidaten Fernández verlieren, der zusammen mit der ehemaligen argentinischen Staatschefin Kirchner antritt, die als Vizepräsidentin kandidiert.