Der Internationale Währungsfonds stockt seine Kredithilfen für Argentinien auf.

IWF-Chefin Lagarde teilte in New York mit, man stelle dem südamerikanischen Land weitere 7,1 Milliarden Dollar zur Verfügung. Damit belaufen sich die Finanzhilfen für Argentinien inzwischen auf rund 57 Milliarden Dollar. Der argentinische Wirtschaftsminister Dujovne erklärte, die Lösung werde dazu beitragen, jegliche Zweifel an der Stabilität der Wirtschaft seines Landes zu zerstreuen. Argentinien steht unter Druck, weil die Landeswährung Peso seit Jahresbeginn etwa die Hälfte seines Wertes verloren hat.