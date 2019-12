In Argentinien ist der linksgerichtete Politiker Fernández als neuer Präsident vereidigt worden.

In seiner Antrittsrede im Parlament in Buenos Aires erklärte der 60-Jährige, Argentinien wolle seine Staatsschulden zwar bezahlen, habe aber nicht die Mittel dafür. Zugleich kündigte er Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft an. Das habe für ihn Vorrang vor der Begleichung der Kreditschulden beim Internationalen Währungsfonds. Als Vizepräsidentin in Argentinien amtiert die Politikerin Fernández de Kirchner. Diese war von 2007 bis 2015 selbst Staatschefin.