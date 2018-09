In Argentinien wird die ehemalige Präsidentin Kirchner erneut wegen Korruption angeklagt.

Auch ein ehemaliger Minister und mehrere frühere Staatssekretäre, ein Bundesrichter und rund 20 prominente Unternehmer müssen sich vor Gericht verantworten. Gegen Kirchner und die meisten Angeklagten ist Haftbefehl erlassen worden. Es ist der inzwischen sechste Korruptionsprozess gegen die ehemalige Präsidentin Argentiniens. Berichte von Journalisten hatten den neuen Fall aufgedeckt: Demnach haben Unternehmer Funktionäre der Regierung Kirchners bestochen. Ein Chauffeur eines Staatssekretärs führte jahrelang Buch über angeblich illegale Geldtransporte in Millionenhöhe.



Kirchner war in früheren Prozessen auch wegen mutmaßlichen Vaterlandsverrats, illegaler Geschäfte mit Wechselkursen, Geldwäsche mit Hotels in Patagonien und Korruption bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen angeklagt.