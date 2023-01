Bundesaknzler Scholz und Argentiniens Präsident Fernández. (AFP / LUIS ROBAYO)

Bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz in Buenos Aires sagte Fernández, er könne nicht über Entscheidungen urteilen, die andere Länder treffen. Argentinien und Lateinamerika würden jedoch nicht daran denken, Waffen an die Ukraine oder ein anderes Land in einem Konflikt zu schicken. Scholz bekräftigte, dass Deutschland sich aus seiner Sicht trotz der Waffenlieferungen nicht am Krieg in der Ukraine beteiligt.

Scholz rief dazu auf, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur erfolgreich zu Ende zu führen. Der Bundeskanzler ist für vier Tage nach Südamerika gereist. Scholz besucht zudem Chile und Brasilien. Ziel der Reise sind auch neue Partnerschaften im Bereich der Lieferung von Rohstoffen und Energieträgern.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.