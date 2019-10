Inmitten einer Wirtschaftskrise findet in Argentinien heute die Präsidentenwahl statt.

Staatschef Macri strebt seine Wiederwahl an, lag aber in Umfragen zuletzt hinter dem linken Oppositionskandidaten Fernández. Dieser tritt gemeinsam mit der früheren Präsidentin Kirchner an. Um die Wahl im ersten Durchgang zu gewinnen, sind 45 Prozent der Stimmen nötig - oder ein Ergebnis von mindestens 40 Prozent mit einem Vorsprung von zehn Punkten zum Zweitplatzierten.



Präsident Macri ist es trotz Milliardenhilfen des Internationalen Währungsfonds nicht gelungen, die wirtschaftliche Lage in Argentinien deutlich zu verbessern. Die Inflationsrate liegt bei mehr als 50 Prozent, die Währung Peso hat stark an Wert verloren.