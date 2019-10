Inmitten einer Wirtschaftskrise findet in Argentinien heute die Präsidentenwahl statt.

Staatschef Macri strebt seine Wiederwahl an. Sein Herausforderer, der linke Oppositionskandidat Fernández, lag aber in Umfragen zuletzt vorn. Um die Wahl im ersten Durchgang zu gewinnen, sind 45 Prozent der Stimmen nötig - oder ein Ergebnis von mindestens 40 Prozent mit einem Vorsprung von zehn Punkten zum Zweitplatzierten.



Gewählt wird auch in Uruguay. Bei der Präsidentenwahl gelten Daniel Martinez vom bisherigen Regierungsbündnis Frente Amplio und Luis Lacalle vom konservativen Partido Nacional als Favoriten. Umfragen zufolge wird es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Politikern kommen.