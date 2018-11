In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires beraten die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer über die Handelspolitik. Streit gibt es beim G20-Gipfel über den Umgang mit Strafzöllen, aber auch über Fragen der Migration und über den Klimaschutz.

Überschattet wird das Treffen vom Jemen-Krieg und dem Ukraine-Konflikt. EU-Ratspräsident Tusk stellte eine Verlängerung der europäischen Sanktionen gegen Russland in Aussicht. Europa sei geeint in seiner Unterstützung für die Souveranität der Ukraine, betonte Tusk. Vor Beginn des Gipfels unterzeichneten die USA, Mexiko und Kanada ihr neues Handelsabkommen, dass den Nafta-Vertrag ablöst. Ungeachtet der Khashoggi-Affäre war der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman mit den Staatsführern der USA, Russlands und Chinas zusammengetroffen. Der Journalist Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden.

Der G20-Gipfel in Buenos Aires wurde von Massenprotesten begleitet. Tausende Menschen gingen auf die Straßen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bundeskanzlerin Merkel wird morgen mit dem russischen Präsidenten Putin zusamentreffen, auch ein Gespräch mit US-Präsident Trump ist geplant. Wegen einer technischen Panne ihres Flugzeugs konnte Merkel erst später anreisen.