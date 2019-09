Argentiniens Regierung will zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise den Devisenhandel einschränken.

Die Zentralbank des südamerikanischen Landes werde Bedingungen festlegen, unter denen der Zugang zum Devisenmarkt sowie Auslandsüberweisungen der Zustimmung der Notenbank bedürfen, heißt es in einem Dekret in einer amtlichen Verlautbarung. Von der Anordnung betroffen seien große Exporteure, die nun eine Erlaubnis der Zentralbank zum Kauf von Fremdwährungen und zur Überweisung von Devisen ins Ausland benötigten.



Mit den Maßnahmen will die Regierung die Abwertung des Peso stoppen und eine weitere Kapitalflucht aus dem hoch verschuldeten Land verhindern. In Argentinien spitzte sich die Schuldenkrise zuletzt zu. Alle drei großen Ratingagenturen stuften das Land herab.