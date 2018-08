In Argentinien stimmt heute der Senat über einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Abtreibungen ab.

Die Abgeordnetenkammer hatte im Juni bereits für die Reform gestimmt, allerdings nur mit knapper Mehrheit. Der Entwurf erlaubt eine Abtreibung in den ersten 14 Wochen einer Schwangerschaft. Bisher ist sie nur erlaubt, wenn die werdende Mutter vergewaltigt wurde oder ihre Gesundheit in Gefahr ist.



Evangelikale Gemeinden und die katholische Kirche hatten zuletzt massiv gegen eine Gesetzesreform protestiert. Am Wochenende gingen tausende Menschen auf die Straße.