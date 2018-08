In Argentinien sind tausende Gläubige gegen einen Gesetzentwurf zum Abtreibungsrecht auf die Straße gegangen.

In der Hauptstadt Buenos Aires folgten die Menschen Protestaufrufen evangelikaler Kirchen. Auch viele katholische Gemeinden schlossen sich der Großkundgebung an.



Die Novelle erlaubt eine Abtreibung während der ersten vierzehn Wochen der Schwangerschaft, der für die Frauen kostenlos sein soll. Derzeit ist ein Abbruch in Argentinien nur im Fall von Vergewaltigung oder Gefahr für das Leben der Mutter legal. Der Gesetzentwurf hat bereits das Parlament passiert, am Mittwoch befasst sich der Senat mit dem Papier.