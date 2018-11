Die Weltbank hat Argentinien zwei Hilfskredite über insgesamt fast eine Milliarde Dollar gewährt.

Die Hälfte der Summe soll den Angaben zufolge dazu dienen, die Wirtschaft anzukurbeln und Haushaltslöcher zu stopfen. Der andere Teil fließt in ein Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Damit sollen rund 250.000 Kinder in Argentinien erreicht werden, die bisher von staatlichen Hilfen ausgeschlossen sind.



Argentinien steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Mehr als 27 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze, die Arbeitslosenrate liegt bei 9,6 Prozent. Vorige Woche hatte der Internationale Währungsfonds Hilfen von rund 57 Milliarden Dollar bewilligt.