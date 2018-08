Die argentinische Zentralbank hat den Leitzins auf den weltweit höchsten Wert von 60 Prozent angehoben.

Die Währungshüter wollen mit dem Schritt den Verfall des argentinischen Pesos stoppen, der in diesem Jahr bereits mehr als 50 Prozent an Wert verloren hat. Präsident Macri bat den Internationalen Währungsfonds um eine vorzeitige Ausschüttung von Krediten.



Die Landeswährung steht vor allem wegen der hohen Inflationsrate und einer schwachen Wirtschaftsentwicklung unter Druck. Nur zwei Jahre nach der Rückkehr in die Wachstumszone steuert Argentiniens Wirtschaft wieder auf eine Rezession zu.