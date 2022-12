Korruptionsverfahren

Cristina Fernandez de Kirchner, Vizepräsidentin von Argentinien, dankt ihren Anhängern für ihre Unterstützung, als sie ihre Wohnung verlässt. (Rodrigo Abd / AP / dpa / Rodrigo Abd)

Das Gericht in Buenos Aires sprach die 69-Jährige der Veruntreuung öffentlicher Mittel schuldig. Außerdem verhängten die Richter eine lebenslange Sperre für die Ausübung öffentlicher Ämter. Kirchner kann in Berufung gehen. Bis ein rechtskräftiges Urteil fällt, könnten noch Jahre vergehen. Eine Teilnahme an der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr wäre somit möglich.

Kirchner und ihr inzwischen verstorbener Ehemann sollen einem befreundeten Bauunternehmer öffentliche Aufträge beschafft haben. Ein Teil der in Rechnung gestellten überhöhten Baukosten ging demnach an das Ehepaar. Kirchner habe den Staat so um rund eine Milliarde US-Dollar gebracht, hieß es.

