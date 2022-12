Fans in Buenos Aires feiern den WM-Titel. (AP / dpa / Rodrigo Abd)

In der Hauptstadt Buenos Aires waren laut offiziellen Angaben rund eine Million Fans auf den Straßen. Besonders groß war der Jubel auch in Rosario, der Heimatstadt des argentinischen Kapitäns Lionel Messi. Er hatte gestern mit einem Tor und zwei verwandelten Elfmetern maßgeblich zum Titelgewinn in Katar beigetragen.

Argentinien hatte das Spiel gegen Frankreich im Elfmeterschießen mit 4 : 2 gewonnen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden, nach Verlängerung 3:3. Experten werteten das Finale als eines der besten der WM-Geschichte.

Argentinien ist zum dritten Mal Fußball-Weltmeister nach 1978 und 1986.

