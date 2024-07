Die Ariane-6-Rakete in einer Illustration. (ESA/Ducros/Arianespace)

Der Start erfolgt nach Angaben der Raumfahrtagentur Esa vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana. Die Trägerrakete soll für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber Satelliten ins All befördern. Esa-Chef Aschbacher hatte erklärt, mit dem Start der Ariane 6 werde Europas unabhängiger Zugang zum Weltraum wiederhergestellt.

