Die Bürgermeisterin von Phoenix im US-Bundesstaat Arizona hat um Entschuldigung für die gewaltsame Festnahme einer schwarzen Familie gebeten.

Die demokratische Politikerin Gallego twitterte, was sie auf einem im Internet veröffentlichten Video gesehen habe, sei vollkommen unangemessen und offensichtlich unprofessionell gewesen. Es tue ihr zutiefst Leid, was die Familie habe durchmachen müssen.



Auf dem Video gehen Polizisten massiv gegen eine Familie mit zwei kleinen Kindern vor - offenbar weil eines der Kinder in einem Supermarkt eine Puppe gestohlen hatte. Die Beamten beleidigen die Betroffenen und drohen damit, das Feuer zu eröffnen. Der Mutter werden Handschellen angelegt, nachdem sie die Kinder an einen Passanten übergeben hat.



Auch die Polizeichefin äußerte ihr Bedauern und betonte, es sei eine Untersuchung eingeleitet worden.