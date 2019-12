In der Arktis steigen die Temperaturen, das Eis schmilzt und wird dünner.

Das macht den Inuit zu schaffen. Die indigenen Volksgruppen beklagen, dass das Eis immer häufiger bricht und Jäger ins Wasser gefallen sind. Eine neue App soll den Inuit dabei helfen, sich sicher übers Eis zu bewegen. Sie können damit Wetterberichte aus ihrer Region abrufen und Satellitenbilder der Eisfelder. Dazu gibt's Messwerte von der Dicke des Eises. Die Inuit können die App auch als Community-Plattform nutzen, um gefährliche Stellen für andere zu markieren oder gute Stellen für die Jagd.



Die Software wurde von Mitgliedern der Indigenen mitentwickelt, von ihnen stammt auch die Idee dazu. Die Ältesten in den Inuit-Siedlungen wollten ihr Wissen an einem einzigen Ort dokumentieren und mit der jüngeren Generation teilen. Damit jeder die Infos verstehen kann, übersetzt sie die App in die verschiedenen Sprachen und Dialekte der Inuit.