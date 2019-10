Die Arktis-Expedition "Mosaic" hat ein wichtiges Zwischenziel erreicht.

Wie das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven mitteilte, hat das Forschungsschiff "Polarstern" eine geeignete Eisscholle für die Drift durch das Nordpolarmeer gefunden. Damit sei ein Meilenstein der Expedition bereits vor dem geplanten Termin und dem Einbruch der Polarnacht erreicht worden.



Geplant ist, die "Polarstern" an der jetzt gefundenen Scholle festfrieren zu lassen und dort auch das Forschungscamp zu errichten. Die so entstandene Forschungsstation soll ein Jahr lang mit dem Packeis durch die sonst unzugängliche zentrale Arktis driften.



Die "Mosaic"-Expedition gilt als die größte ihrer Art. Beteiligt sind mehr als 70 wissenschaftliche Institute aus 17 Ländern.