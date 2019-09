Ein Jahr lang will ein Team des Alfred-Wegener-Instituts aus Bremerhaven mit dem Forschungsschiff "Polarstern" durch die Arktis treiben - angedockt an eine riesige Eisscholle. Expeditionsleiter Markus Rex erhofft sich davon einen Durchbruch in der Klimaforschung. Im Deutschlandfunk sagte er, die Arktis sei das Epizentrum des Klimawandels, man müsse sie besser verstehen.

Laut Rex gehen Wissenschaftler davon aus, dass sich die Arktis bis zur Jahrhundertwende um 5 bis 15 Grad erwärmen könnte, wenn man es nicht schaffe, auf die Bremse zu treten. Damit drohten dramatische Klimaveränderungen. Wenn sich die Arktis schneller erwärme, werde dies Auswirkungen auf den Jetstream haben, Phänomene wie Schneestürme in Florida oder Hitzewellen würden zunehmen. Auf der einjährigen Arktis-Expedition will das Team aus Bremerhaven deshalb "fundierte Daten" sammeln, um zu entscheiden, wie das Klima am besten geschützt werden kann.



Rex erklärte, dass die Expedition keine Kreuzfahrt werde. Monatelang sei es stockduster, die Wissenschaftler müssten bei minus 45 Grad auf dem Eis arbeiten. Der Tagesablauf werde voraussichtlich dadurch bestimmt, dass man meistens arbeiten und wenig essen werde. Für die Fitness gebe es eine Sauna, ein Schwimmbad und dann könne man auch mal Fußball auf dem Eis spielen.



Der Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven brechen am Freitag vom norwegischen Tromso aus in die Arktis auf. 600 Forscher nehmen insgesamt an der Expedition "Mosaic" teil, sie werden regelmäßig ausgetauscht. Mehrere Eisbrecher und Flugzeuge versorgen die Wissenschaftler mit Treibstoff und Lebensmitteln.