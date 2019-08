Bundesaußenminister Maas ist in die kanadische Arktis gereist, um sich über die geopolitischen Folgen des Klimawandels zu informieren.

Der SPD-Politiker sagte in Iqaluit, der Hauptstadt der Region Nunavut, es sei unsere Verantwortung, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Die Menschen in der Region hätten keine Chance, durch die Veränderung ihres Verhaltens etwas zu erreichen.



Im Laufe des Tages reist Maas nach Pond Inlet, einer kleine Inuit-Siedlung. Die Eisschmelze dort führt zu Begehrlichkeiten der Anrainerstaaten, zum Beispiel was die Ausbeutung von Rohstoffen angeht.



Die Erderwärmung macht sich in der Arktis besonders deutlich bemerkbar. Dort steigen die Durchschnittstemperaturen mehr als doppelt so schnell wie im Rest der Welt.