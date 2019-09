Das Meer-Eis in der Arktis ist in diesem Sommer erneut zurückgegangen.

Wie das Alfred-Wegener-Institut und die Universität Bremen mitteilten, sank die Ausdehnung auf unter vier Millionen Quadratkilometer. Bereits in den Sommermonaten 2012 sei die Eisbedeckung der Meere rund um den Nordpol so niedrig gewesen. Mit einem neuen Minusrekord rechneten die Wissenschaftler in diesem Jahr nicht, allerdings bestätige sich der Trend, wonach das Meereis am Nordpol wegen der Klimaveränderungen weiter zurückgeht.