Russland hat von Island den Vorsitz des Arktischen Rates übernommen, dem alle Anrainerstaaten der Arktis angehören.

Außenminister Lawrow sagte bei der Konferenz, er wolle am Dialog und an der Kooperation mit den übrigen Ländern festhalten. Die Arktis sei ein Gebiet des Friedens, der Stabilität und der Kooperation. Zuvor hatten sich die USA besorgt über die zunehmende militärische Präsenz Russlands in der Region geäußert.



Bei ihrem Treffen bekräftigten die Außenminister der Arktis-Anrainer-Staaten ihren Willen, die Erderwärmung zu begrenzen. Nach einem neuen Bericht hat sich die Polarregion seit 1971 dreimal schneller erwärmt als der Rest des Planeten. Zwischen 1971 und 2019 stieg die durchschnittliche Jahrestemperatur in der Arktis um 3,1 Grad, auf der Erde insgesamt dagegen um ein Grad Celsius.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.