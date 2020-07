In der Arktis gibt es so wenig Meereis wie schon lang nicht mehr.

Das Alfred-Wegener-Institut in Bremen meldet einen historischen Tiefstand für den Juli. Demnach ist die Nordostpassage - also der Weg von Norwegen am russischen Sibirien vorbei nach Asien - schon seit Mitte Juli eisfrei. Das passiert normalerweise erst im August. Seit Beginn der Satellitenmessungen hat es außerdem insgesamt noch nie so wenig Meereis im Juli gegeben.



Ein Forschungsteam des Instituts ist seit einem halben Jahr mit einem Schiff im Nordpolarmeer unterwegs und hatte die ungewöhnliche Eisschmelze schon länger vermutet: Die Eisdicke und die Bewegung des Eises hatten erste Hinweise gegeben. Außerdem gab es vor der ostsibirischen Küste im Mai und Juni ungewöhnlich hohe Temperaturen: ein Plus von sechs Grad Celsius im Vergleich zu den Vorjahren.



Am wenigsten arktisches Meereis gibt es üblicherweise im September, bevor es im Oktober wieder kälter wird und das Eis wieder zunimmt.