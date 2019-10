Eine wachsende Bevölkerungsgruppe am unteren Rand hat den Anschluss an die Lohnsteigerungen in der Mitte der Gesellschaft verloren. Der seit fünf Jahren geltende Mindestlohn hat daran nichts geändert. Mehr als jeder Fünfte Beschäftigte in Deutschland ist Niedriglöhner - einer der höchsten Werte in der EU.

In Campus & Karriere fragen wir nach: Welche Berufsgruppen sind besonders betroffen? Warum zeigt der schon fünf Jahren geltende Mindestlohn so wenig Wirkung? Was sind wirksame Maßnahmen gegen die Lohnungleichheit?

Gesprächsgäste:

Dorothe Spannagal , Soziologin am WSI, Autorin der aktuellen Einkommensungleichheitsstudie

, Soziologin am WSI, Autorin der aktuellen Einkommensungleichheitsstudie Florian Moritz , Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund

, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund Daniela Kolbe, MdB, Arbeitsmarktpolitikerin der SPD

