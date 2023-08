Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Die meisten seien Frauen und Kinder. Sie befänden sich in der Obhut der Streitkräfte, sagte ein Militärsprecher. Die Verschleppten seien im Zuge von Aktionen gegen Boko-Haram-Terroristen befreit worden. Am Sonntag hätten sich zudem sieben Mitglieder der Gruppe ergeben. Boko Haram versucht seit 2009, in Nigeria das islamische Recht einzuführen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.