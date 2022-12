Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Wie Präsident Mohamud mitteilte, drangen Soldaten der Armee in die Stadt Adan Yabal nordöstlich von Mogadischu ein, nachdem sich die islamistischen Kämpfer aus der Stadt zurückgezogen hatten. Man habe nun die volle Kontrolle über die Stadt, hieß es vom Militär.

Die mit Al-Kaida verbündete Al-Shabaab-Miliz kämpft seit 2007 gegen die von der internationalen Gemeinschaft unterstützte Regierung Somalias. Ihre Kämpfer beherrschen große ländliche Gebiete in der Mitte und im Süden des ostafrikanischen Landes und verüben immer wieder Anschläge. In den vergangenen Monaten konnte die somalische Armee große Gebiete in zwei Bundesstaaten zurückerobern. Unterstützt wird die Offensive von US-Luftangriffen und der Mission der Afrikanischen Union.

