US-Matrosen der Armee bergen vor der Küste von Myrtle Beach Teile der Ballonhülle. (Tyler Thompson / US Navy / ZUMA Pres / dpa)

Das US-Militärkommando Nord erklärte, man habe wichtige Teile aus dem Meer holen können. Darunter seien Sensoren zur Nachrichtengewinnung und Elektronikteile sowie große Trümmer des Gehäuses. Der Ballon war am 4. Februar vor der Küste des Bundesstaats South Carolina abgeschossen worden. Die US-Regierung geht von einer Spionageaktion Chinas aus. Peking spricht dagegen von einem Ballon zu Wetterforschungszwecken, der vom Weg abgekommen sei.

In den vergangenen Tagen waren über den USA sowie in Kanada weitere Flugobjekte abgeschossen worden. Diese seien in derart niedriger Flughöhe unterwegs gewesen, dass sie ein Risiko für den zivilen Luftverkehr dargestellt hätten, erklärte der Nationale Sicherheitsrat. Über die Art und Herkunft dieser Flugobjekte wurde bislang nichts mitgeteilt. US-Regierungssprecherin Jean-Pierre betonte allerdings, das es keine Hinweise auf Außerirdische gebe.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.