Ein beschädigtes Gebäude in der Region Donezk (Archivbild). (picture alliance / TASS / Alexander Ryumin)

In der Region um die Stadt Donezk wurden nach Angaben des ukrainischen Militärs bei einem Raketenbeschuss mindestens sieben Menschen getötet und acht verletzt. Einen weiteren Toten habe es bei einem Raketenangriff auf die Stadt Malyn nordwestlich von Kiew gegeben. Das ukrainische Militär meldete elf abgewehrte Angriffe russischer Truppen im Osten der Ukraine. Unter anderem wurde demnach erneut eine Pontonbrücke des russischen Militärs zerstört; diese sollte über den Fluss Siwerskyj Donez in der ostukrainischen Region Luhansk führen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

In der von der russischen Armee kontrollierten südukrainischen Stadt Enerhodar wurden der von Moskau eingesetzte pro-russische Bürgermeister und mehrere Leibwächter bei einer Explosion verletzt. Dies teilte der von dort vertriebene gewählte ukrainische Bürgermeister per Telegram mit. Die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti bestätigte die Explosion. Sie sei durch einen improvisierten Sprengsatz ausgelöst worden, hieß es. Unklar ist, wer die Bombe platzierte. In Enerhodar befindet sich das größte Atomkraftwerk Europas.

