Der Präsident von El Salvador, Bukele, will stringent gegen Bandenkriminalität im Land vorgehen.

Auslöser war der tödliche Angriff auf einen Polizisten. Mehr als 5.000 Einsatzkräfte sind an der Absperrung der Stadt beteiligt. Sie sollen mögliche Täter, kriminelle Banden und Kollaborateure aufspüren. Präsident Bukele hatte vor rund einem Jahr im Kampf gegen die Bandenkriminalität den Ausnahmezustand verhängt. Dadurch wurden zahlreiche Grundrechte ausgesetzt. Die Sicherheitskräfte haben seitdem mehr als 63.000 mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen. Tausende weitere Verdächtige wurden aus Mangel an Beweisen für eine Bandenzugehörigkeit wieder freigelassen. Aktivisten kritisieren, dass in El Salvador seit Beginn des Ausnahmezustands zunehmend Menschenrechte außer Kraft gesetzt würden.

