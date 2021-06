Zwei Tage vor der vorgezogenen Parlamentswahl in Armenien sind rund 20.000 Anhänger der Opposition auf die Straßen gegangen.

Sie versammelten sich auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt Eriwan, schwenkten Fahnen und skandierten den Namen des früheren Präsidenten Kotscharjan. Dessen Bündnis gilt für die Abstimmung als stärkster Konkurrent für die Partei des amtierenden Präsidenten Paschinjan. Dieser steht seit der Niederlage Armeniens im Berg-Karabach-Konflikt mit Aserbaidschan im Herbst 2020 in der Kritik.



Am Sonntag sind rund 2,6 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, über die Neubesetzung von 105 Sitzen im Abgeordnetenhaus zu entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.