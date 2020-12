In der Kaukasusregion Berg-Karabach hat es nach aserbaidschanischen Angaben bei einem Schusswechsel sieben Tote gegeben.

Eine bewaffnete Gruppe aus Armenien habe gestern Nachmittag aserbaidschanische Einheiten angegriffen, teilte das Verteidigungsministerium in Baku mit. Die sechs Angreifer seien getötet worden. Zudem sei ein Soldat ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde verletzt. Das Militär von Berg-Karabach wies die Darstellung zurück. Auch das armenische Verteidigungsministerium in Eriwan widersprach Berichten über Kämpfe. Zuletzt war von Russland eine Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan vermittelt worden. Dagegen gibt es in Armenien seit Wochen Massenproteste.

