Armeniens Außenminister Mnatsakanyan ist von seinem Amt zurückgetreten.

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Sprecherin des Ministeriums. Hintergrund dürften die Proteste in dem Land gegen das Abkommen mit Aserbaidschan über ein Ende des Krieges in der Konfliktregion Berg-Karabach sein. Die Opposition fordert seit Tagen den Rücktritt von Premierminister Paschinjan. Bei Protesten hatten ihn Demonstranten als Verräter beschimpft. Die Übereinkunft, die vor einer Woche unter Vermittlung Russlands zustande kam, sieht die Rückgabe größerer Gebiete in Berg-Karabach an Aserbaidschan vor, die bislang unter Kontrolle Armeniens gestanden haben. Die Einigung wurde als Niederlage Armeniens und als Sieg Aserbaidschans gewertet.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.