In der armenischen Hauptstadt Eriwan sind Demonstranten in ein Regierungsgebäude eingedrungen.

Wie die Nachrichtenagentur Ria berichtet, forderten die Protestierenden den Rücktritt von Premierminister Paschinjan. Nähere Details sind bislang nicht bekannt. Vergangenen Donnerstag lehnte der Regierungschef eine Rücktrittsforderung der Armee ab und sprach von einem Putschversuch.



Seit der Unterzeichnung eines von Moskau vermittelten Friedensabkommens mit dem benachbarten Aserbaidschan für die Region Berg-Karabach ist Armenien in Aufruhr. Am Samstag hatten tausende Oppositionsanhänger vor dem Parlament in Eriwan protestiert.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.