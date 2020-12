Sechs Wochen nach Ende der Kämpfe um die Südkaukasusregion Berg-Karabach hat in Armenien eine dreitägige Staatstrauer für die getöteten Soldaten begonnen.

Ministerpräsident Paschinjan sagte in einer Videoansprache, die gesamte Nation habe einen Albtraum durchlebt und durchlebe ihn immer noch. Er hatte die Gedenktage angesetzt, die noch bis Montag andauern werden. In dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan waren nach offiziellen Angaben mindestens 4.600 Menschen getötet worden. Die Kampfhandlungen endeten schließlich am 10. November durch ein von Russland vermitteltes Abkommen über einen Waffenstillstand. In der Folge stationierte Moskau in der Krisenregion rund 2.000 Soldaten, die die Einhaltung überwachen sollen.



In dem Krieg hatte sich Aserbeidschan Teile des nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zunächst verlorenen Gebiets zurückerobert.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.