Armenien hat der 25.000 Todesopfer eines verheerenden Erdbebens vor 30 Jahren gedacht.

In den betroffenen Regionen im Norden des Landes besuchten viele Menschen Gottedienste und legten Blumen nieder. Ministerpräsident Paschinjan sagte bei einer Gedenkveranstaltung, das Beben habe Armenien damals schwer getroffen. Es habe aber auch dazu beigetragen, dass das Volk enger zusammengerückt sei.



Am 7. Dezember 1988 hatte ein Beben die Stadt Spitak und Dutzende Dörfer vollständig zerstört. Viele Armenier in den betroffenen Regionen leiden bis heute unter den Folgen, da der Wiederaufbau vielerorts noch immer nicht abgeschlossen ist.