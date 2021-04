In Armenien ist an die Opfer der Massaker während des Ersten Weltkrieges im Osmanischen Reich erinnert worden.

Präsident Sarkissjan und Ministerpräsident Paschinjan legten am Mahnmal in der Hauptstadt Eriwan Blumen nieder. Bereits gestern Abend hatten sich Tausende Armenier zu einem Gedenkmarsch versammelt.



Die im April 1915 im Osmanischen Reich begonnene Verfolgung von Armeniern wird inzwischen in mehreren Ländern als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts betrachtet. Die Türkei lehnt den Begriff "Völkermord" entschieden ab. Eine Anerkennung der Gräueltaten als Genozid durch den Deutschen Bundestag im Jahr 2016 belastete die deutsch-türkischen Beziehungen.



Historiker sprechen von bis zu 1,5 Millionen Opfern zwischen 1915 und 1916.

