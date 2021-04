Rund 10.000 Menschen haben in Eriwan an die Massaker an Armeniern im Osmanischen Reich vor mehr als 100 Jahren erinnert.

Sie gingen am Vorabend des offiziellen Erinnerungstages in einem Fackelzug zur Gedenkstätte für die 1,5 Millionen Opfer in der armenischen Hauptstadt.



Die im April 1915 im Osmanischen Reich begonnene Verfolgung von Armeniern wird inzwischen in mehreren Ländern als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts betrachtet. Die Türkei weist dies zurück.



Offenbar wollen auch die USA die Massenmorde an Armeniern als Völkermord einstufen. Dies habe Präsident Biden bei einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Erdogan angekündigt, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.