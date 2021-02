In Armenien weitet sich die politische Krise aus.

Die größte Oppositionspartei "Blühendes Armenien" forderte Regierungschef Paschinjan auf, das Land nicht in einen Bürgerkrieg zu führen und Blutvergießen zu vermeiden. In einer Erklärung hieß es, Paschinjan habe eine letzte Chance, Unruhen zu verhindern.



Der Ministerpräsident warf seinerseits den Streitkräften vor, einen Putschversuch unternommen zu haben, weil sie ihn zum Rücktritt aufgefordert hätten. Er gab die Entlassung von Generalstabschef Gasparian bekannt. Später lief Paschinjan mit Anhängern durch die Straßen der Hauptstadt Eriwan. Er rief ihnen zu, die Situation sei angespannt, es dürfe aber keine Zusammenstöße geben.



Paschinjan steht in der Kritik, weil er im November einem von Russland vermittelten Waffenstillstand mit Aserbaidschan zugestimmt hatte. Das Abkommen beendete die sechswöchigen Kämpfe um die Region Berg-Karabach und hatte für Armenien bedeutende Gebietsverluste zur Folge. Nach Angaben beider Seiten gab es 6.000 Tote.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.