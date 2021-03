Fünf Monate nach dem Ende der Kämpfe um die Kaukasusregion Berg-Karabach hat Armenien das Kriegsrecht aufgehoben.

Das Parlament in Eriwan stimmte mit großer Mehrheit dafür. Die Regierung hatte das Kriegsrecht am 27. September verhängt. Bei den Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan, die mit einem von Russland vermittelten Waffenstillstand endeten, wurden mehr als 6.000 Menschen getötet. Armenien musste in der Folge erhebliche Gebietsverluste hinnehmen.



Ministerpräsident Paschinjan geriet deswegen innenpolitisch massiv unter Druck. Um die politische Krise zu beenden, kündigte er in der vergangenen Woche eine vorgezogene Parlamentswahl am 20. Juni an.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.