In Armenien verschärft sich der Machtkampf zwischen Premierminister Paschinjan und der Militärführung.

Die Nachrichtenagentur Tass zitierte aus einer Mitteilung des Generalstabs, in der eine Ende Februar erstmals gestellte Rücktrittsforderung an Paschinjan bekräftigt wird. Kurz zuvor hatte die armenische Regierung verlautbart, dass die angekündigte Entlassung des Chefs des Generalstabs nun vollzogen sei.



In dem Streit geht es um die Kämpfe mit Aserbaidschan um die Konfliktregion Berg-Karabach im vergangenen Herbst. Teile der Armee, aber auch der Bevölkerung, warfen Paschinjan Verrat vor, weil er einer für Armenien verlustreichen Waffenstillstandserklärung zugestimmt hatte. Vor einer Woche forderten etwa zehntausend Demonstrierende vor dem Parlamentsgebäude den Rücktritt Paschinjans. Dieser stellte lediglich vorgezogene Parlamentswahlen später im Jahr in Aussicht.

