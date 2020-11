In Armenien halten die Proteste gegen das Abkommen zur Beendigung des Krieges in Berg-Karabach an.

Trotz Versammlungsverbots gingen in der Hauptstadt Eriwan tausende Menschen auf die Straße und forderten Regierungschef Paschinjan zum Rückritt auf. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, wurden Oppositionspolitiker und weitere Teilnehmer der Kundgebungen festgenommen.



Paschinjan hatte mit den Präsidenten Russlands und Aserbaidschans, Putin und Alijev, ein Abkommen über das Ende der Kampfhandlungen unterschrieben. Die Vereinbarung sieht vor, dass Armenien größere Gebiete an Aserbaidschan übergibt. Zudem soll die Waffenruhe von Russland überwacht werden. Moskau hat bereits damit begonnen, 2.000 Friedenssoldaten in die Kaukasus-Region zu verlegen.

