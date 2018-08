Bundeskanzlerin Merkel ist bei ihrem Besuch in Armenien mit militärischen Ehren empfangen worden.

In der Hauptstadt Eriwan führt sie Gespräche mit Regierungschef Paschinjan und Präsident Sarkissjan. Merkel legte am Mahnmal für die Opfer des Völkermordes an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs im damaligen Osmanischen Reich einen Kranz nieder.



Morgen reist die Kanzlerin weiter nach Aserbaidschan. Merkel will in der Hauptstadt Baku mit Präsident Alijew zusammenkommen. Interessant ist Aserbaidschan für Deutschland und Europa vor allem als Energielieferant, das Land steht allerdings wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik.



Im Vorfeld hatte die aserbaidschanische Regierung dem CDU-Bundestagsabgeordneten Weiler als Mitglied von Merkels Delegation die Einreise verweigert, weil dieser sich im zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Gebiet Berg-Karabach aufgehalten hatte.