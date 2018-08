Bundeskanzlerin Merkel hat Armenien zu einer engeren Zusammenarbeit bei der Migration aus der Region nach Europa und Deutschland aufgefordert.

Eine Liberalisierung der Visumspflicht für Armenier, die in die Europäische Union einreisen wollten, hänge eng damit zusammen, wie man in Asyl-Fragen vorankomme, sagte Merkel in Eriwan. Armeniens neuer Ministerpräsident Paschinjan erklärte, mit den Veränderungen in seinem Land hin zu mehr Demokratie könne die Abwanderung gestoppt werden. Die Menschen kämen dann auch wieder zurück in ihre Heimat.



Zum Auftakt ihres Armenien-Besuchs hatte Merkel am Mahnmal für die Opfer des Völkermordes einen Kranz niedergelegt. Die Kanzlerin betonte, die begangenen Grausamkeiten dürften und würden niemals vergessen werden. Bei dem Genozid während des Ersten Weltkriegs im damaligen Osmanischen Reich wurden bis zu 1,5 Millionen Menschen ermordet.