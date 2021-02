Die Nato hat die politischen Lager in Armenien zu einer friedlichen Lösung des innenpolitischen Konflikts aufgerufen.

Man beobachte die Entwicklungen sehr genau, hieß es am Abend in Brüssel. Die Differenzen müssten friedlich und demokratisch sowie im Einklag mit der armenischen Verfassung gelöst werden.



In der Südkaukasus-Republik hat sich die Lage nach einem monatelangen Machtkampf zugespitzt. Ministerpräsident Paschinjan warf dem Militär einen Putschversuch vor, nachdem ihn der Generalstab zum Rücktritt aufgefordert hatte. In einer Rede vor 20.000 Anhängern lehnte Paschinjan es ab, sein Amt aufzugeben. Ungefähr ebensoviele Menschen versammelten sich zu einer Demonstration der Opposition.

Rücktrittsforderungen seit Monaten

Der Ministerpräsident sieht sich seit dem Ende der Kämpfe um Berg-Karabach im November mit Rücktrittsforderungen konfrontiert, weil die Opposition ihn persönlich für die Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich macht. Viele Armenier empfinden das von Russland vermittelte Waffenstillstandsabkommen als Demütigung. Die Nato strebt eine Erweiterung ihrer Zusammenarbeit mit Armenien an.

Entlassung des Generalstabschefs

Paschinjan gab heute die Entlassung des Generalstabschefs bekannt, dessen Büro die Rücktrittsforderung des Militärs veröffentlicht hatte. Hochrangige Offiziere kritisieren den Ministerpräsidenten auch, weil er gestern den Vizestabschef entlassen hatte, der sich über Äußerungen Paschinjans lustig gemacht hatte.



Die russische Regierung zeigte sich besorgt. Die EU-Kommission rief dazu auf, alles zu unterlassen, was zu einer weiteren Eskalation beitragen könnte.

