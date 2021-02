In Armenien spitzt sich die politische Krise zu.

Die Opposition forderte Regierungschef Paschinjan erneut zum Rücktritt auf und warnte vor einem Bürgerkrieg. Der Ministerpräsident warf seinerseits den Streitkräften einen Putschversuch vor, weil sie seinen Rücktritt gefordert hatten. Paschinjan gab zudem die Entlassung des Generalstabschefs bekannt. Er erklärte, die Lage sei unter Kontrolle. Er habe nicht vor, mit seiner Familie das Land zu verlassen. Am Nachmittag schlossen sich Zehntausende einer Kundgebung der Opposition an. Ebenso viele gingen zur Unterstützung Paschinjans auf die Straße. Präsident Sarkissjan rief seine Landsleute zur Zurückhaltung auf.



Paschinjan steht in der Kritik, weil er im November einem von Russland vermittelten Waffenstillstand mit Aserbaidschan zugestimmt hatte. Dieser beendete sechswöchige Kämpfe um die Region Berg-Karabach und hatte für Armenien Gebietsverluste zur Folge. Nach Angaben beider Seiten gab es 6.000 Tote.

