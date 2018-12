Die Parlamentswahl in Armenien ist nach einer ersten Einschätzung der OSZE fair verlaufen.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatte Wahlbeobachter entsandt. In einer Mitteilung heißt es, es habe einen echten Wettbewerb um die Wähler gegeben. Auch seien grundlegende Freiheitsrechte respektiert worden.



Nach Auszählung der meisten Bezirke liegt das Bündnis von Ministerpräsident Paschinjan deutlich vorn. Laut Wahlkommission erhält es rund 70 Prozent der Stimmen. Insgesamt hatten sich elf Parteien und Wahlblöcke zur Abstimmung gestellt. Paschinjan wollte mit der vorgezogenen Wahl eine Mehrheit in der Nationalversammlung erreichen, um angekündigte Reformen durchsetzen zu können.